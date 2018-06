Famílias disputam a guarda de bebê A família de Ana Cláudia Melo e Silva, de 18 anos, assassinada no dia 22 pelo ex-marido, Janken Evangelista, de 29, chegou ontem a Teixeira de Freitas (BA) para tentar trazer para São Paulo o filho do casal, Gabriel, de 1 ano e 8 meses. A criança foi levada à cidade pelo pai, que fugiu após o crime e foi preso na quarta-feira. A família da vítima e a do assassino brigam na Justiça pela guarda do menino.