Famílias do voo 447 recorrem a franceses por indenizações

Especial: Os desaparecidos do voo 447

Especial: Passo a passo do voo 447

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Galeria de fotos: buscas da FAB pelo Voo 447

"O resultado da viagem foi muito bom. Nós fomos lá para interagir com associação das famílias das vítimas francesas. A partir de agora vamos trocar informações durante o longo processo de reparação e investigação", explica Nelson Marinho, representante da associação brasileira, que perdeu o filho, Nélson Marinho Filho, de 40 anos, na tragédia.

No encontro com Christophe Guillot-Noël, presidente da associação francesa, Marinho descobriu que as famílias da França recebem mais apoio do que os brasileiros. "Aqui não conseguimos nem que o governo nos amparasse no sentido de providenciar documentos já que tem corpos que não vão aparecer. O do meu filho, por exemplo."

Na viagem, os brasileiros conheceram o escritório de advocacia Podhurst Orseck, com sede nos Estados Unidos, e filial em Paris, especializado em acidentes aéreos. Marinho vai contratar o escritório para cuidar do caso do seu filho. "Pelas minhas pesquisas só um escritório internacional tem capacidade de negociar neste caso. Temos um longo caminho a percorrer. " O maior medo de Nelson Marinho e de outros familiares das vítimas é não descobrir as causas da queda do avião.

Em Paris, ele teve um encontro no Bureau d'Enquête et Analyses, órgão do governo francês que investiga o acidente. Na quinta-feira passada, o escritório divulgou seu primeiro relatório, mas ainda não tem pista do que provocou a queda do avião que fazia o trajeto Rio-Paris.

"Não saber o que aconteceu é desesperador para as famílias. E quando se trata de dinheiro, tudo fica mais complicado. Às vezes me faz até pensar que tem gente que torce para que as caixas-pretas não apareçam. Mas as três associações juntas vão pressionar para saber o que aconteceu." No dia 18, Marinho deve ir a Berlim para um encontro da associação das famílias alemãs.

Marinho foi a Paris por um companhia aérea brasileira. Foi e voltou checando a velocidade do Airbus 330 ( o mesmo do acidente) pelo monitor que exibe aos passageiros os dados do voo. "Passei na ida e na volta pelo lugar onde está o corpo do meu filho. Estou em pedaços."