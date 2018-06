Famílias não queriam divulgar nomes com medo de golpistas

O advogado Marco Túlio Moreno Marques, que perdeu os pais no acidente da Air France, revelou que muitos familiares que estão no Hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, não queriam a divulgação dos nomes dos parentes que morreram no acidente, com medo da ação de golpistas. "Todos se lembram que na época do acidente da Gol, oportunistas usaram nomes das pessoas mortas para fazer compras e abrir financiamentos. Os familiares das vítimas tiveram sérias dificuldades no momento do inventário por conta das dívidas contraídas pelos falsários", afirmou o advogado.

Veja também:

Todas as notícias sobre o Voo 447

Lista de brasileiros que estavam no voo

Lista de todos os passageiros que estavam no voo

Blog: histórias de quem quase embarcou