Famílias pedem ajuda a Jobim para receber indenização

Cerca de cem familiares das vítimas do vôo 3054 da TAM pediram ajuda ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, para convencer a empresa a mostrar a apólice do seguro contratado com o Unibanco AIG para acidentes com seus aviões em reunião no Palácio Piratini, sede do governo do Rio Grande do Sul, no início da noite de ontem. ''''Precisamos abrir essa caixa-preta'''', disse o advogado Oswaldo Matos, pai de Fabiano Rosito Matos, morto na tragédia. Os familiares dizem ter notícias de que o avião, a tripulação e os passageiros estariam cobertos por uma indenização de US$ 1,5 bilhão. Mas só receberam a oferta de R$ 30 mil da TAM a título de adiantamento e temem que a empresa tente usar a eventual aceitação desse valor como quitação do débito. Eles também se queixaram de falta de atenção da empresa. Jobim entregou aos participantes uma relação das providências que a TAM diz ter tomado e pediu que eles avaliem os itens e apontem as divergências em reunião marcada para amanhã em São Paulo. ''''Vamos examinar o problema do seguro e o conjunto de situações (decorrentes do acidente) a partir do dia 16 (amanhã)'''', disse Jobim. O ministro também classificou o possível aumento dos preços das passagens - em caso de redução do número de vôos e de ampliação do espaço entre as poltronas - como ''''parte do terrorismo das empresas''''. Os familiares mostraram-se satisfeitos. ''''Ele demonstrou firmeza na intenção de solucionar os problemas'''', disse o jornalista Roberto Gomes, irmão do empresário Mário Gomes. Antes, Jobim foi vaiado por cerca de 50 pessoas diante do Palácio Piratini. Os manifestantes - entre eles parentes das vítimas - já haviam feito dois protestos no Aeroporto Salgado Filho.