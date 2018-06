Famílias resistem, mas acabam desocupando terreno na Região Metropolitana do Recife

RECIFE - Famílias ligadas aos Movimentos dos Trabalhadores Sem-Terra (MST) e Sem-Teto (MTST) tentaram nesta quarta-feira, 30, resistir à reintegração de posse de um terreno pertencente ao Cotonifício Moreno, no município de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, ateando fogo a pneus em dois acessos da área, mas desistiram.

"Nossas forças foram poucas e a gente saiu", afirmou o líder do MST no município, José Severino da Silva, destacando a grande quantidade de PMs enviados para cumprir a ordem judicial da 1.ª Vara Cível. Não houve confronto nem violência física.

De acordo com o MST, 500 famílias ocuparam a área de 390 hectares há quatro meses. O local foi dividido em lotes, quatro deles na área urbana do município. O Cotonifício Moreno faliu e os movimentos sociais querem que o poder público implemente um projeto habitacional para as famílias sem-terra e sem-teto. "Vamos voltar a ocupar, vamos pressionar", avisou Silva.