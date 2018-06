Famílias são removidas por causa das chuvas no PR

SÃO PAULO - Por causa das chuvas, 30 famílias foram removidas de suas casas na noite desta segunda-feira, 28, no município de Antonina (PR). Segundo o Corpo de Bombeiros, elas moravam em região de encosta e foram levadas para abrigos por prevenção. Não há previsão de quando poderão retornar ao local.

Entre ontem e hoje choveu bastante em toda a área de serra do Estado do Paraná e em Santa Catarina, na região de Itajaí. Apesar da forte chuva, nenhuma via de acesso ficou bloqueada nas proximidades de Antonina, de acordo com os bombeiros.