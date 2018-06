Famílias serão antes transferidas para ''vila de passagem'' Enquanto as obras da construção das casas para abrigar as 599 famílias que serão desalojadas para construção da BR-448 não começam, parte das famílias vão ser transferidas para uma "vila de passagem". A mudança começará nas próximas semanas e cerca de 300 famílias serão removidas provisoriamente para um conjunto de casas conjugadas de 20 metros quadrados cada, com um cômodo e banheiro. Ainda não há previsão de quando todas as famílias serão transferidas para o conjunto residencial definitivo, que deverá ser formado por casas e apartamentos com infraestrutura como calçamento, esgoto e iluminação.