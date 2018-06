Famosos agitam Camarotes na Sapucaí As meninas do filme Antônia, sucesso de TV que foi levado ao cinema pela diretora Tata Amaral, farão daqui a pouco um show para os convidados do camarote Nova Schin na Marquês de Sapucaí. Atores famosos como Luana Piovani, Regiane Alves, Thiago Rodrigues, Caco Ciocler e a apresentadores como Marina Person e Patrícia Travassos assistem, do local, ao desfile do Salgueiro, que acabou de entrar na avenida. A apresentadora de TV e modelo Daniela Cicarelli chegou agora há pouco no Camarote da Brahma. Ela passou pela imprensa sem dar entrevistas. O craque Romário, por enquanto, ficou longe dos camarotes das cervejas, mas provocou muita curiosidade de populares ao entrar no camarote da escola de samba Grande Rio.