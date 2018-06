Farmácias são interditadas e autuadas pela Anvisa na Bahia

Quatro farmácias foram interditadas e três foram autuadas na cidade de Queimados, na Bahia, por irregularidades sanitárias. As interdições foram feitas na quinta-feira, 22, em uma ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em parceria com a Vigilância Sanitária da Bahia, a Receita Federal e a Polícia Militar. Algumas das farmácias funcionavam irregularmente como distribuidoras de medicamentos. A ação foi motivada por denúncias de consumidores encaminhadas à ouvidoria da Anvisa. Entre as irregularidades praticadas pelas farmácias estão a falta de Autorização de Funcionamento de Empresas (AFE) e de alvará sanitário, além de venda inadequada de medicamentos controlados (venda sem exigência de receita médica). Dos sete estabelecimentos irregulares, quatro farmácias que funcionavam irregularmente como distribuidoras, vendendo medicamentos a farmácias e também a outras distribuidoras, foram interditadas por prazo indeterminado até que se enquadrem na legislação sanitária. As três farmácias também foram autuadas. As sanções aplicadas, que vão de notificação à interdição, estão codificadas na lei federal 6.437/77, que também prevê multas entre R$ 2 mil e R$ 1,5 milhão.