Fãs de Harry Potter ficam feridos em tumulto em shopping do Ceará

SÃO PAULO - Alguns fãs de Harry Potter ficaram feridos na manhã desta sexta-feira, 15, enquanto aguardavam a abertura do Shopping Cariri, em Juazeiro do Norte, no Ceará, para assistir à estreia do filme 'As Relíquias da Morte Parte 2 ' .

Segundo informações da assessoria do shopping, as pessoas aguardavam em fila a abertura do shopping, às 10 horas, para assistir à sessão das 10h30. Quando a porta principal do shopping abriu, um grupo de pessoas começou a empurrar quem estava na frente, provocando tumulto e causando a quebra da porta de vidro.

Algumas pessoas ficaram levemente feridas, segundo a assessoria, que afirmou que a sessão começou no horário. Os feridos foram atendidos na enfermaria do shopping.