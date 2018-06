Fashion Night Out chegará a 13 países Patrícia Carta, da Vogue Brasil, reuniu a imprensa ontem para anunciar o Fashion Night Out, megaevento que ocorrerá simultaneamente em 13 países e pretende "driblar a crise com noite de celebração da moda mundial", segundo Patrícia. Em 10 de setembro, grifes de grandes centros de compras ficarão abertos até a meia-noite, oferecendo aos clientes, além de roupas, pocket shows e gincanas. Parte da renda do evento vai para ONGs de moda.