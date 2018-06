'Favela Painting' transforma praça no Morro Dona Marta, na zona sul do Rio

SÃO PAULO - Ocupado pela Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Polícia Militar desde dezembro de 2008, o Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, ganhou mais vida depois que os holandeses Jeroen Kollhaas e Dre Urhahn, do projeto Favela Painting, resolveram transformar as fachadas de 34 casas da favela com a ajuda e a mão de obra dos moradores da comunidade.

"Optamos por cores flexíveis, que se adaptariam em qualquer região do morro. Os moradores estão adorando. Nosso sonho é pintar todas as casas da comunidade", afirmou Dre Urhahn, de 36 anos.

Os dois estrangeiros são os responsáveis pelos painéis gigantescos que decoram a Favela Vila Cruzeiro, na Penha, zona norte, uma das mais violentas da cidade, onde ficaram seis meses para executar os projetos.

A dupla também pintou painéis em Pernambuco e regiões pobres do México, Colômbia e Equador. Três pintores descobertos na Vila Cruzeiro e dois de Pernambuco foram contratados para trabalhar no Dona Marta.