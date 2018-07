Favelados param trânsito em avenida de SP Moradores da favela Zaki Narchi atearam fogo a colchões em plena avenida Zaki Narchi, na zona Norte de São Paulo. Eles protestam contra a prefeitura, que não arrumou abrigos para aqueles que perderam seus barracos no último incêndio da favela. O trânsito está interrompido no local. Alguns dos líderes dos moradores da favela ao notarem que a imprensa está presente no Departamento de Investigações Criminais (Deic), naquela avenida, aproveitou para realizar a sua manifestação. No Deic, está o fugitivo Fábio Paulino, o Batoré, preso ontem em São Paulo, o que atraiu a imprensa ao local.