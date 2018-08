Favelas da zona sul do Rio registram tiros na manhã desta segunda-feira

RIO - Pelo terceiro dia seguido, a região do morro Dona Marta, na zona sul do Rio , registra confrontos com disparos de armas de fogo. Os tiros começaram a ser ouvidos pouco depois das 5h da manhã desta segunda-feira, 27, na favela que fica no bairro de Botafogo.

Também na zona sul, nesta segunda-feira há registro de troca de tiros na favela da Rocinha, em São Conrado.