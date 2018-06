Favorito, Cabral mantém liderança no Rio com 56% O governador Sérgio Cabral (PMDB) continua, na nova pesquisa Ibope/Estado/TV Globo para o Rio de Janeiro, como favorito a vencer no primeiro turno a disputa eleitoral de outubro. Com 56% das intenções de voto, ele está 42 pontos porcentuais à frente de Fernando Gabeira, do PV, que tem 14%. O total de votos brancos e nulos chega a 11% e o de indecisos, 16%. Fernando Peregrino (PR) teve 2% das intenções de votos e os demais ficaram em 1%.