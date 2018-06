Feijoada famosa em Salvador

A casa vale a visita em qualquer período do ano para saborear os quitutes. Foto: Divulgação

As paredes estão repletas de fotos de famosos que se encantaram com o tempero de Aldaci dos Santos, a Dadá, ao longo dos anos. Mas, na semana que antecede o carnaval, a estrela do Sorriso da Dadá é sua tradicional feijoada, servida só nessa época. Neste ano, o banquete acontecerá no domingo (15). Por R$ 195, os convidados podem experimentar todos os pratos e bebidas servidos na festa - que, na verdade, vai além do mero feijão preto com miúdos de porco. O cardápio inclui as especialidades baianas que consagraram a cozinheira, como moquecas, caldinhos e acarajés.

"Além do palco com música ao vivo, montamos uma tenda extra para receber os clientes, que são todos especiais para mim", afirma Dadá. Tão especiais, aliás, que ela costuma se referir carinhosamente a cada um deles como ‘negão’. No ano passado, a festa atraiu ‘negões’ como os atores Bruno Gagliasso, Camila Rodrigues e Solange Couto.

Mesmo se você não estiver em Salvador no dia do evento, o cardápio regular justifica uma visitinha em outras datas. O bobó de camarão para dois, cremoso na medida certa, vem com arroz e farofa de dendê (R$ 69,20). Para arrematar, peça a torta de brigadeiro batizada, claro, como ‘Negão da Dadá’ (R$ 9,90).

Onde: R. Frei Vicente, 5, Pelourinho, (71) 3321-9642 (80 lug.). Quando: 11h30/0h. Quanto: Cc.: todos.