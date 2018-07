Feijoada vegetariana contra bombardeio no Afeganistão Em vez de depredação e violência, o que predominou na manifestação ocorrida na tarde desta sexta-feira contra a reunião da Organização Mundial do Comércio (OMC), no Catar, foi a ironia. Jovens de diversos grupos reuniram-se na Praça da Sé, no centro de São Paulo, para fazer um "passeio turístico" por empresas consideradas como símbolos capitalistas: Bolsa de Valores, BankBoston e McDonald´s. Cerca de 300 pessoas acompanharam o ato, que terminou em frente ao consulado dos Estados Unidos com a distribuição de uma feijoada vegetariana - um protesto contra o bombardeio do Afeganistão. Segundo os organizadores do evento, atos semelhantes ocorreram nesta sexta em 35 países. Leia o especial