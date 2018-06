Feira da Madrugada será reaberta na próxima sexta-feira

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo informou neste sábado, 20, que pretende concluir os trabalhos de fiscalização na Feira da Madrugada, no Pátio do Pari, na região central de São Paulo, até a próxima sexta-feira, 26. Com isso, o local será reaberto às 22h para os lojistas que poderão receber compradores às 2h da manhã de sábado, 27.

Segundo comunicado do Gabinete de Segurança, a administração municipal, lojistas e a coordenação do Gabinete de Segurança decidiram intensificar ainda mais os trabalhos de vistoria e fiscalização de documentos e produtos em todos os setores da Feira e não parcialmente como antes previsto. A partir deste sábado, 20, inclusive no período noturno, serão vistoriadas as lojas e boxes de todos os setores da Feira. Os responsáveis pelas lojas poderão se apresentar para acompanhar os trabalhos.

Os titulares de cadastro de lojas já vistoriadas poderão ser chamados para vistorias complementares. Na quinta-feira, 18, foi divulgado o balanço parcial da operação de combate à pirataria, contrabando e sonegação fiscal na Feira da Madrugada. Foram apreendidos 1,1 milhão de produtos ilegais, de pirataria/falsificação e origem duvidosa em 13 dias de trabalho.

Cerca de 2,7 mil lojas e boxes foram vistoriadas, de um total de 4,7 mil, aproximadamente.