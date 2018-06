Feira diminui apresentação de drag queens Como parte das atividades do Mês do Orgulho GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transexuais e Travestis) de São Paulo, a Associação da Parada realiza hoje a 8.ª Feira Cultural, das 10 horas às 20h30, na Praça da República, centro de São Paulo. Neste ano, os organizadores esperam público de 200 mil pessoas. Em 2007, 150 mil pessoas compareceram à feira, no Vale do Anhangabaú. Diferentemente dos anos anteriores, quando a apresentação das drag queens por quatro horas era o forte do evento, esta edição conta com programação "eclética", segundo a organização. "Diversificamos para atrair diferentes públicos do universo GLBT", explica a coordenadora artística do evento, Laura Leiner. Haverá apresentação de MPB, rock e DJs. As drags farão uma hora e meia de show.