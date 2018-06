Feriadão começa com sol, mas tempo deve mudar na segunda Uma massa de ar quente deixa tempo aberto e mantém as temperaturas altas no início desse feriado prolongado em São Paulo. Neste sábado, o forte calor continua, mas com a previsão de uma frente fria pelo litoral. Para os que pretendem viajar, a boa notícia é que a frente fria não terá força suficiente para mudar o tempo, embora provoque o aumento da nebulosidade na Capital e no litoral, de acordo com o Climatempo.Com mais nuvens, há a previsão de pancadas de chuva fortes já na tarde de Sábado. No domingo, a nebulosidade continua, mas o sol ainda aparece na capital. "O calor não vai ser tão forte quanto o desta sexta, mas as temperaturas também não caem muito", diz Marcelo Pinheiro, da Climatempo. No litoral, o tempo já deve ficar mais nublado. Já na segunda-feira, a instabilidade vinda do Sul do País deixa o tempo bem chuvoso no sul de São Paulo e nas praias do Estado. Na Capital, devem ocorrer pancadas de chuva já na parte da manhã. Já quem for para o interior, vai aproveitar três dias de tempo muito aberto e predomínio de sol.