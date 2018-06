Feriadão no DF deixa petistas preocupados No Distrito Federal o segundo turno ficou espremido entre dois feriados. O Dia do Servidor será comemorado no dia 28, quinta-feira, e a segunda-feira após a eleição será ponto facultativo pelo Dia de Finados, no dia 2, terça-feira. Quem "enforcar" a sexta-feira e a segunda-feira, poderá ter até seis dias de folga. Os mais prejudicados devem ser o candidato do PT ao governo, Agnelo Queiroz, e a presidenciável Dilma Rousseff (PT).