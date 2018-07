Feriado com garoa no litoral norte paulista A garoa fria que caiu sobre as quatro cidades do Litoral Norte no primeiro dia do feriado prolongado não alterou a rotina dos turistas. Em Caraguatatuba, onde 150 mil pessoas vão ficar até domingo, a opção dos turistas foi permanecer sob guardas-sol, na areia da praia e nos quiosques da orla. O comércio também lucrou com o mau tempo, já que os visitantes vasculham as lojas como forma de diversão. A praia Martim de Sá recebeu reforço policial de vinte homens para garantir a segurança no feriado. Em Ubatuba, o tempo permaneceu fechado, mas mesmo assim atraiu os turistas para as praias. Até às 15h, a rodovia Rio/Santos (SP 55) e a Tamoios (SP 99) apresentavam tráfego intenso com cerca de 25 carros por minuto descendo a serra. No primeiro dia de feriado, o acidente mais grave foi registrado às 8h55, no quilômetro 46 da rodovia dos Tamoios, próximo à cidade de Paraibuna. A colisão envolveu uma van, uma motocicleta e um veículo de passeio. O motociclista Virgínio Igor Geraldi ficou gravemente ferido e foi socorrido ao Pronto Socorro de Paraibuna.