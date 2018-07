Feriado começa com mortes nas estradas O feriado prolongado de 15 de novembro nas estradas começou com um grave acidente no Rio Grande do Sul, um no Estado do Rio e outro em São Paulo. Na madrugada desta quinta-feira, um carro de passeio bateu em um caminhão próximo à cidade de Torres, no litoral Norte gaúcho. As quatro pessoas que estavam no carro morreram. No Rio de Janeiro, houve outro acidente grave. Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas num acidente numa das principais saídas da cidade na noite de ontem. Antônio Carlos de Carvalhou foi vítima de atropelamento e estava sendo atendido na lateral da rodovia BR-101, quando outro acidente aconteceu. Um carro desgovernado e em alta velocidade atravessou o canteiro central e atingiu os outros veículos. O acidente foi no quilômetro 299, em Itaboraí, e duas pessoas morreram no local. Eles iam passar o feriado na Região dos Lagos. Outras nove pessoas ficaram feridas. Em São Paulo, apenas um acidente grave foi registrado até o início da manhã desta quinta-feira. A Polícia Rodoviária Estadual informou que o veículo Gol, placas CCW-1106, capotou no acesso da Via Anhanguera para o município Sumaré às 2h da madrugada. Rosângela Faria de Andrade, de 25 anos, morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas. As vítimas estão internadas no hospital municipal de Sumaré.