Feriado: confira o que abre e o que fecha Vários serviços da capital paulista tiveram seus horários de atendimento alterados ou deixaram de funcionar devido ao feriado de Finados. Veja abaixo quais são as mudanças. Bancos Os bancos funcionam normalmente nesta sexta-feira, 3. Como as agências não abriram na quinta-feira, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as contas de consumo (água, luz, telefone e TV a cabo, por exemplo) poderão ser pagas sem multa nesta sexta. Os clientes podem agendar nos bancos, caso tenham interesse, os pagamentos das contas de consumo ou pagá-las (as que têm código de barras) nos auto-atendimentos e correspondentes não bancários como correios, lotéricas e outros estabelecimentos comerciais. Correios Todas as agências funcionam normalmente nesta sexta. No sábado, o atendimento será normal nas agências que abrem neste dia. Saúde Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, os postos de saúde permanecem fechados nesta sexta. No fim de semana, como normalmente ocorre, não abrem. Hospitais, prontos-socorros e unidades de assistência médica ambulatorial funcionarão normalmente na sexta-feira e no fim de semana o atendimento será feito em esquema de plantão. Poupatempo Os postos fixos e unidades móveis do Poupatempo na capital, Grande São Paulo e interior funcionam normalmente nesta sexta e sábado. Supermercados A rede Pão de Açúcar (Compre Bem, Extra e Pão de Açúcar)e as lojas do Carrefour funcionarão normalmente até domingo, de acordo com o horário de funcionamento de cada supermercado. Sacolões, Mercados e Feiras Livres De sexta a domingo, o funcionamento dos mercados municipais, sacolões e feiras livres será normal. Shoppings Nesta sexta e no fim de semana, as lojas funcionarão normalmente. Procon O atendimento nos postos do Procon (dentro do Poupatempo Sé, Santo Amaro e Itaquera) será normal nesta sexta e no sábado. Rodízio A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio permanece suspenso nesta sexta-feira. Os veículos com placa de final 9 ou 0 poderão circular sem restrição de horários. A medida volta a valer na segunda-feira para os veículos com placas de final 1 e 2. Metrô Na sexta e sábado, o número de trens em circulação não será alterado. No domingo, com o início do horário de verão, não haverá alteração na operação comercial, uma vez que a operação no metrô se encerra à meia-noite e a frota de trens será reforçada para o retorno dos paulistanos à cidade. Na segunda-feira, também haverá reforço na frota de trens na parte de manhã com antecipação de horário de início da operação. Trens A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) mantém a operação normal nesta sexta-feira. O intervalo entre os trens será de nove minutos nos horários de pico, das 5 às 8 horas e das 17 às 20 horas, e de 13 a 15 minutos nos outros períodos. No sábado, a programação de trens obedece a intervalos de nove minutos somente no período da manhã, das 5 às 8 horas. No restante do dia, os intervalos ficam entre 13 e 15 minutos.