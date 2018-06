Feriado de aniversário de São Paulo deve ter sol e calor O ar quente ganha força e o sol aparece com força em grande parte de São Paulo. Na capital, no litoral e em quase todo o interior do Estado o tempo fica aberto com temperatura em rápida elevação; a máxima para esta quarta-feira é de 28 graus na capital e no interior. Chove apenas de forma isolada durante a tarde. No norte paulista, o céu ainda fica cheio de nuvens e chove a qualquer hora. No feriado, a previsão é de máxima de 29 graus na capital, mas áreas de instabilidade deixam nuvens espalhadas por toda a região Sudeste, inclusive na capital paulista. O dia será de sol e o paulistano vai poder aproveitar o feriado, mas, como é normal no verão, pancadas de chuva são esperadas no período da tarde. Na sexta-feira, uma nova frente fria avança pelo litoral de São Paulo, mas não altera as condições de tempo na região. Há previsão de chuva no Estado e a máxima chega aos 29 graus na capital. Por conta do calor, a sexta-feira será de sol, com nebulosidade e pancadas de chuva no período da tarde. O fim de semana deve ser de sol, com muita umidade e possibilidade de chuva.