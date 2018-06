Feriado de Corpus Christi terá sol e calor na maior parte do País

O feriado prolongado de Corpus Christi será marcado por sol, temperatura elevada e ar seco em quase todo o País, segundo previsão da Climatempo. Para a região Sudeste, está prevista a pessagem de uma nova frente fria por São Paulo no sábado, o que provocará aumento de nuvens sobre grande parte do Estado, porém o sol ainda aparece e o tempo segue firme. Só no domingo, com o avanço da frente fria, o céu fica nublado, com períodos de chuva fraca e queda de temperatura nas praias paulistas, na Grande São Paulo, no Vale do Paraíba e no Vale do Ribeira.

As mesmas condições estão previstas para a região de Campos do Jordão, um dos destinos preferidos dos paulistas nesta época. Porém, no domingo, as nuvens aumentam provocando algumas pancadas de chuva a partir da tarde. O mesmo ocorrerá no centro-sul do Rio de Janeiro e na zona da mata de Minas Gerais.

Na região Sul, o feriado será marcado por tempo instável, devido ao avanço de uma frente fria. Na quinta e na sexta-feira, a chuva será frequente e volumosa no planalto, na serra do Rio Grande do Sul, no sul e no centro-oeste de Santa Catarina, e no sul do Paraná. Em Curitiba, o Corpus Christi será de sol e tempo firme.

Na região Centro-Oeste, o dia começa com sol, calor e ar seco. No fim de semana, o tempo muda em parte da região, devido à influência de uma frent

e fria. No sábado, o céu fica nublado, a temperatura cai e ocorrem períodos de garoa no sul de Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, nas demais áreas de Mato Grosso do Sul e no Pantanal mato-grossense, o sol aparece entre nuvens e o calor diminui. Nas demais áreas da região, o sol e o calor continuam.

Na região Nordeste, haverá predomínio de sol forte, calor e ar seco no centro-sul do Maranhão e do Piauí, no sul do Ceará, no oeste de Pernambuco e por quase todo o interior da Bahia. As demais áreas da região nordeste devem ter períodos de sol ao longo do feriado, mas há condições para pancadas de chuva. Na faixa litorânea entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, na Zona da Mata e no Agreste da Paraíba e de Pernambuco, a chuva será frequente.

Ainda segundo a Cliatempo, no Tocantins e no centro-sul do Pará, na região Norte, o feriadão será marcado por sol forte, calor tempo firme. Os índices de umidade do ar ficam muito baixos no período da tarde. Já em Roraima, no Amapá, no norte do Pará e no norte do Amazonas, haverá pancadas de chuva, intercaladas com períodos de sol. No Acre, em Rondônia e no sul do Amazonas, o sol predomina mas, até o domingo, a umidade aumenta e são esperadas algumas pancadas de chuva.