Feriado prolongado complica trânsito em São Paulo O motorista que trafega pela capital paulista na tarde desta sexta-feira, véspera do feriado prolongado do carnaval, enfrentava 161 quilômetros de congestionamento, às 18 horas, em medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A média do horário é de 125 quilômetros. Os piores trechos estão na pista local da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento é de cerca de 15 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Rua Azurita. Ainda neste sentido da Marginal do Tietê, mas na pista expressa, o trânsito é moroso por aproximadamente 13 quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Rua Massinet Sorcinelli. Já na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o motorista reduz a velocidade por cerca de dez quilômetros, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte Morumbi. Rodovias A Operação Descida 7x3 foi implantada no início da tarde desta sexta-feira, no sistema Anchieta-Imigrantes segundo a Ecovias, empresa que administra as rodovias. A pista sul da Anchieta, que havia sido interditada pela manhã, por causa do tombamento de uma carreta que carregava carne, foi liberada. Desde a meia-noite de ontem, quando teve início a contagem para o feriado, mais de 90 mil veículos já desceram a serra. De acordo com a Ecovias, que administra as rodovias Anchieta e Imigrantes, o sistema opera no esquema 7X3, em que a descida é feita pelas duas pistas da Rodovia Anchieta e pela pista sul da Via dos Imigrantes. Para o retorno à capital, o motorista utiliza a pista norte da Imigrantes.