Feriado provoca lentidão de 198 km em SP

Na saída para o feriado, o paulistano enfrentou um pico de 198 quilômetros de congestionamentos, às 19h30 de ontem. O trânsito ficou acima da média das piores quartas-feiras dos últimos 12 meses desde as 14 horas. A Polícia Rodoviária Estadual recomenda que o motorista evite viajar hoje entre 7 e 15 horas. Nesse horário de trânsito mais intenso, os veículos que descem a serra poderão utilizar as duas pistas da Via Anchieta e a sul da Imigrantes. A subida será feita pela pista norte da Imigrantes. Na seqüência, o sistema voltará a operar como de costume. Amanhã, das 17 às 21 horas, as duas pistas da Imigrantes e a norte da Anchieta vão ser usadas para o retorno à capital. No domingo, das 10 horas à meia-noite, o mesmo sistema voltará a ser adotado para facilitar o retorno. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, na capital paulista a variação da temperatura pode ser de 12°C a 18°C hoje e entre 20°C e 21°C amanhã. No fim de semana, esquenta, e a máxima pode chegar a 23°C. No litoral, o tempo deve ficar nublado. Em Campos do Jordão, o clima é de inverno. A temperatura pode variar entre 8°C e 13°C hoje. A frente fria fica no Estado até domingo, quando volta para o Sul, segundo o instituto. A estimativa da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é que, até o fim da tarde de hoje, 1,6 milhão de veículos deixem a capital. Na véspera do último feriado prolongado, a Páscoa, o excesso provocou o segundo maior índice de congestionamento do ano, 227 quilômetros de vias com lentidão. O recorde, 229 quilômetros, foi registrado no dia 3 de abril.