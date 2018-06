Feriado tem previsão de sol entre nuvens e máximas acima de 30 ºC em todo País

SÃO PAULO - Meteorologistas preveem um feriado com céu nublado e calor em todo o País do feriado de 7 de setembro até domingo. As máximas passam dos 30 ºC nas cinco regiões do Brasil e podem chegar a até 40 ºC no Centro Oeste. A região, assim como a Sudeste, terá tempo seco e baixa umidade relativa do ar nos três dias, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Estado de São Paulo, a temperatura máxima chegam a 33 º C na capital, que pode ter chuviscos e chuva fraca apenas na noite de domingo. A mínima fica em 15º C e a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20% - o que configura estado de atenção, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No noroeste paulista, uma das regiões mais quentes, os termômetros devem bater nos 36 ºC nos próximos dias.

Em todo o litoral, na Baixada Santista e no Vale do Ribeira o tempo é nublado e as temperaturas não devem passar dos 26 ºC no feriado da Independência. A partir de sábado, uma massa de ar seco deve dissipar a umidade e a temperatura sobe, atingindo 32 ºC até domingo. No litoral norte, há 51 dias sem precipitações, os termômetros podem marcar até 35 ºC, o que já leva a ocupação da rede hoteleira a 73% em Ubatuba e 94% em Ilhabela.

Uma frente fria de baixa intensidade deve chegar apenas na segunda-feira no extremo sul e no litoral sul do Estado, aumentando a umidade e trazendo chuva fraca e isolada.

Neblina. De acordo com o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, a nebulosidade que tem sido vista na Serra do Mar nos últimos dias deve continuar até a manhã de sábado, quando se espera que uma massa de ar seco disperse a umidade já nas primeiras horas do dia. Até lá, o motorista precisa ter cuidado redobrado na descida para o litoral e estar preparado para eventuais Operações Comboio no Sistema Anchieta-Imigrantes, que tornam a viagem mais demorada. Elas foram realizadas nesta quinta-feira e em outras ocasiões ao longo desta semana.

Outras Regiões

Centro Oeste. Céu claro a parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade relativa. Mínima de 14 ºC e máxima de 40 ºC, a maior do País.

Nordeste. Também tem céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva no leste da Bahia, Sergipe e Rio Grande do Norte. Termômetros entre 13 ºC e 38 ºC.

Norte. Céu nublado com períodos mais claros ao longo do dia. Há possibilidade de pancadas de chuva em algumas regiões e temperaturas oscilam entre 19 ºC e 39 ºC.

Sudeste. Céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvisco no litoral norte do Espírito Santo de sexta a domingo. Há névoa seca e baixos índices de umidade relativa do ar nos períodos mais quentes do dia em São Paulo e Minas Gerais.

Sul. Como no restante do Brasil, tempo fica nublado e pode abrir em momentos do dia. No domingo, há previsão de pancadas de chuva no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná.