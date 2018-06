Feriado termina com 34 mortes em SP As estradas estaduais paulistas registraram 34 mortes no feriado prolongado de 9 de Julho. Segundo índice usado pela Secretaria dos Transportes - que também leva em conta a extensão das rodovias e a quantidade de veículos - houve redução de 28% em relação a 2007 (o feriado de 2008 não foi prolongado).