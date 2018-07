Feriado teve 34 mortos em estradas paulistas O balanço final divulgado pela Polícia Rodoviária Estadual indica que 34 pessoas morreram nas estradas paulistas durante o feriado prolongado da Proclamação da República. O levantamento contabilizou os acidentes registrados entre o meio-dia da quarta-feira, dia 14, e a meia-noite de domingo, dia 18. No total, foram 856 acidentes, sendo que 249 envolveram vítimas. No total, 332 pessoas tiveram ferimentos leves e outras 108 ficaram gravemente feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária, houve diminuição do número de acidentes e de feridos, em comparação ao ano de 1999, quando foram registrados 993 acidentes. Destes, 267 envolveram vítimas, sendo que 112 tiveram ferimentos graves e outras 409 ferimentos leves. Já o número de mortos, 34, se manteve. O ano de 2000 não foi incluído no balanço comparativo da Polícia Rodoviária Estadual, já que no ano passado o dia da Proclamação da República caiu em uma quarta-feira e não houve feriado prolongado.