Feriado vai ter sol, mas há possibilidade de chuva Uma grande massa e ar quente e mais seco predomina e deixa o tempo aberto na maior parte do País. Para o feriado, a expectativa é de que os dias permaneçam ensolarados, com muitas nuvens. A temperatura máxima pode chegar a 31 graus, mas há possibilidade de chuva no final da tarde. No final de semana, a chegada de um frente fria na região Sudeste pode provocar chuva e queda na temperatura. Para o Estado de São Paulo, a previsão para quarta-feira, 4, é de sol com pancadas de chuva à tarde. Já na quinta, 5, e na sexta-feira, 6, uma frente fria que avança para o litoral paulista deixa o céu carregado de nuvens e provoca chuva a partir da tarde nos municípios da Grande São Paulo e no litoral paulista. A temperatura diminui nestas regiões. No interior ainda faz sol forte, mas também chove à tarde. Sobre o Rio Grande do Sul e o leste de Santa Catarina ainda há muita instabilidade. Na maior parte do Norte do Brasil e no norte da região Nordeste (entre o litoral do Ceará e o Maranhão), áreas de instabilidade tropical formadas pelo calor e pela presença da Zona de Convergência Intertropical mantêm o tempo carregado. O tempo segue firme apenas no Tocantins.