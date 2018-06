Ferida em acidente com adutora no Rio recebe alta

RIO - Apenas um dos sete feridos com o rompimento de uma adutora de água no bairro de Campo Grande, na zona oeste do Rio, na madrugada desta terça-feira, 30, recebeu alta: uma mulher, de 29 anos, com escoriações leves pelo corpo. As demais continuam internadas no Hospital Estadual Rocha Faria. Uma criança de 3 anos morreu pela manhã depois de dar entrada na unidade.

Entre os internados há duas crianças: uma menina de 8 anos, que passou por tomografia e aguarda avaliação cirúrgica; e um menino de 9 anos, que está sob acompanhamento da clínica médica. O estado de saúde dos adultos é estável. São eles dois homens, de 42 e 29 anos, e duas mulheres, de 31 e 58 anos.

O acidente destruiu 17 casas e deixou 60 pessoas desalojadas. Outros 16 imóveis foram parcialmente atingidos, deixando 72 pessoas sem poder retornar para seus imóveis. O balanço foi divulgado pelo Corpo de Bombeiros às 10h.