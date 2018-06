Feridas de 2008 ainda estão abertas e só Serra tem a cura A confusão no Diretório Municipal do PSDB de São Paulo revela que as feridas abertas na disputa eleitoral entre Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab em 2008 ainda não cicatrizaram. O racha na formação da Executiva paulistana indica também que, a partir de agora, deverá aumentar o clamor por uma nova candidatura do ex-governador José Serra a prefeito, o único nome capaz de unificar o campo político contrário ao PT da presidente Dilma Rousseff no Estado.