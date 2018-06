Ferido na Av. 9 de Julho morre

O advogado Railton de Oliveira Cruz, de 39 anos, morreu domingo à tarde no Hospital das Clínicas (HC) de Suzano, na Grande São Paulo, onde estava internado em coma na Unidade de Terapia Intensiva. Segundo amigos e parentes, sua morte cerebral já havia sido confirmada pelos médicos. Cruz dirigia o Corolla de seu amigo pela Avenida 9 de Julho, região central de São Paulo, quando caiu em uma emboscada promovida por duas mulheres: uma loira e outra morena, em 3 de outubro. As duas simularam que queriam carona e fizeram com que o advogado estacionasse próximo de um posto de gasolina. Segundo informou a Polícia Civil na época, quando Cruz desceu do veículo, um homem armado tentou dominá-lo para roubar o carro. Cruz levou três tiros e o amigo dele, que estava dentro do carro, conseguiu escapar. A polícia informou ontem que o assassino foi preso. Trata-se de Fábio de Almeida. Já as duas mulheres usadas como iscas tiveram o pedido de prisão preventiva negado e estão soltas. Elas são moradoras do Jardim Ângela, na zona sul da capital. Amigos de Cruz contaram que ele morava em São José dos Campos, no interior paulista, e pretendia se casar no próximo ano. Outro sonho do advogado era abrir um escritório em São Paulo. Por isso, vinha com freqüência à capital. No dia do crime, ele voltava de uma casa noturna na Rua Augusta, na região central de São Paulo. O caso foi registrado no 78 º Distrito Policial (Jardins) e toda a ação foi gravada por câmeras de prédio vizinhos, que ajudaram na captura do criminoso. ORIENTAÇÃO POLICIAL A polícia tem uma série de recomendações para evitar abordagens criminosas como as que resultam em latrocínio (veja mais casos ao lado). A primeira é para que as vítimas de assaltos em semáforos nunca tirem o cinto de segurança ou apanhem a carteira sem avisar o criminoso sobre seu ato. Um movimento brusco pode levar o assaltante a atirar. Antes de parar o carro para entrar em casa, a polícia também orienta que se observe a movimentação da rua. Se houver suspeitos, é recomendável dar voltas pelo quarteirão e esperar. Qualquer que seja o caso, nunca se deve tentar fugir ou reagir ao assalto. CASOS SEM SOLUÇÃO Paulo Augusto Cheidde: O ex-jogador de basquete foi assassinado no dia 19 de junho deste ano, durante assalto quando chegava de carro em sua casa, em São Bernardo, no ABC paulista. O bandido atirou quando Cheidde foi pegar a carteira. Os dois bandidos ainda não foram presos Jean Kountouriotis: O representante de vendas de 45 anos foi morto por ladrões na Avenida Sumaré, Perdizes, ao sair da agência da Caixa Econômica Federal, onde havia sacado R$ 7 mil, em 28 de agosto. Não houve prisão Valéria Hernandes Bueno: A dona de casa de 43 anos foi morta a tiros numa tentativa de roubo em semáforo no Butantã, em 10 de setembro. Ninguém foi preso Nivaldo Aparecido Malta: O empresário morreu com tiro na cabeça ao se recusar a entregar R$ 5 mil que havia sacado de banco, em 16 de setembro. Autor do disparo está livre Vinícius Garcia Alcatrão: O rapaz de 22 anos é assassinado com dois tiros na cabeça minutos depois de sacar R$ 4 mil em um banco na zona norte, em 14 de outubro. O autor do crime fugiu Renata Novaes Pinto: A psicóloga de 43 anos da Unifesp foi executada na porta de casa, na Vila Madalena, em 6 de novembro. A polícia investiga as hipóteses de crime encomendado ou latrocínio. Autoria segue desconhecida Nadir Oyakawa: A médica de 54 anos foi morta, no sábado, na porta da casa da irmã, em Rio Pequeno, na zona oeste. Até ontem, ninguém havia sido preso