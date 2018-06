Feridos em desabamento recebem alta em Salvador

SÃO PAULO - Já receberam alta do Hospital Geral do Estado e do Hospital do Subúrbio, em Salvador, as duas mulheres e o homem que ficaram feridos no desabamento de um imóvel de três pavimentos no bairro de Massaranduba, na quarta-feira, 9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foi descartada a possibilidade de haver mais vítimas - até a noite de ontem, suspeitava-se que um homem pudesse estar sob os escombros.

A chuva que caía intensamente na cidade desde a terça-feira, deu uma trégua na manhã desta quinta-feira, 10. Apesar disso, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é que o clima na região continue instável até o domingo.