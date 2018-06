Feridos por fogos em festas juninas são 256 O número de feridos por fogos de artifício nos festejos juninos na Bahia, entre o dia 13 e o meio-dia de ontem, chegou a 256. Apesar de alto, representa uma queda em relação a 2007, quando 375 pessoas foram internadas nos principais hospitais do Estado durante as comemorações. O destaque, mais uma vez, ficou com Cruz das Almas, onde ocorre a tradicional guerra de espadas (artefatos feitos com um pedaço de bambu recheado com pólvora e limalha de ferro). No período, foram atendidas nos hospitais da cidade 202 pessoas. Em 2007, o município registrou 305 feridos.