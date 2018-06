Fernandinho Beira-Mar acompanha audiência sem algemas

O traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, esteve mais uma vez no Rio nesta segunda-feira, 15, para acompanhar depoimentos, desta vez de testemunhas de acusação, de um dos processos que responde. Foto: Fábio Motta/AE Para passar menos de duas horas no 3.º Tribunal do Júri, a Polícia Federal montou uma megaoperação para tirá-lo do Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e permitir que ele assistisse ao depoimento de três testemunhas. Foto: Fábio Motta/AE Beira-Mar chegou algemado, mas acompanhou parte do julgamento sem algemas. No processo, ele é acusado de liderar uma guerra de facções dentro do presídio de segurança máxima Bangu 1, quando foram mortos quatro presos de uma quadrilha inimiga a sua. A volta do traficante para Mato Grosso do Sul estava prevista para esta. Atualizado às 21h59