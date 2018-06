Fernão Dias registra 8 km de lentidão à noite A Rodovia Fernão Dias, às 22 horas de ontem, ainda registrava 8 quilômetros de lentidão, entre os km 68 e 60, na pista sentido Minas, na altura de Maiporã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o trânsito foi causado pelo excesso de veículos. Durante a manhã, a Ecovias registrou lentidão na Rodovia dos Imigrantes, antes do pedágio (do km 28 a 32) e na serra (do km 47 ao 54). Desde as 15 horas de sexta-feira, o sistema opera no esquema 7x3, com descida pelas duas pistas da Via Anchieta e pista sul da Imigrantes. Até as 18 horas de ontem, 267 mil veículos haviam descido ao litoral. Pela manhã, a Castelo Branco registrou 17 km de lentidão.