Ferroban reinicia operação semana que vem O acidente ocorrido nesta quarta-feira num trecho da Serra do Mar com um trem da Ferronorte não comprometerá o fluxo de soja para o porto de Santos, segundo o presidente da companhia, Nelson Bastos. Ele disse nesta quinta à noite que a Ferroban (também subsidiária da Brasil Ferrovias, como a Ferronorte) mantém duas linhas de trilhos na serra, uma para subida e outra para descida. "Os trilhos no local do acidente estão sendo desobstruídos pelas duas pontas, com um guindaste que subiu de Santos e outro que veio de São Paulo", disse. Trecho de 150 metros Bastos afirma que até o início da próxima semana uma das linhas estará operando normalmente, sem qualquer prejuízo para o fluxo de mercadorias ao porto. "A via está intacta de modo geral; houve dano apenas num trecho de 150 metros, onde a locomotiva não conseguiu fazer a curva e arrancou os trilhos", disse Bastos. Remoção A parte mais difícil da desobstrução, segundo ele, é a remoção das locomotivas e vagões acidentados. Dos 55 vagões que compunham o trem, apenas 15 estão em condições de ser encarrilhados e rodar normalmente. "Os outros ficarão sobre uma das duas linhas até que possamos removê-los, mas o tráfego será recuperado bem antes disso." O tráfego de trens estará garantido mesmo com uma linha apenas no trecho, segundo Nelson Bastos, porque a distância é pequena, e a serra dispõe de muitos desvios de trilhos. "A demanda ainda é menor do que a disponibilidade de trilhos na Serra", afirmou. Soja De qualquer modo, Bastos salienta que não haverá pressão para o restabelecimento da via, no que diz respeito à soja. "Os clientes vão tolerar a espera, e alguns estão até nos ajudando. A exportação de soja está mais lenta este ano, e os armazéns de Santos estão abarrotados. Tivemos até fila de trens recentemente, à espera de espaço para descarregar", disse o presidente da Ferronorte. "Há uma relativa folga no sistema, que esses poucos dias de interrupção do tráfego na Serra não vão esgotar." A Ferronorte obteve da Secretaria de Transportes do Estado de São Paulo autorização para utilizar a malha da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) na Grande São Paulo, para tráfego e manobras de seus vagões, segundo Bastos. Além disso, a companhia fez um acordo com a MRS Ferrovias (linha Santos-Jundiaí), concorrente da Ferroban no acesso a Santos, para levar vagões até as cercanias do porto. Também foi montado um serviço rodoviário entre o entreposto de Boa Vista, em Campinas, e o porto, para o transbordo e carregamento da soja por caminhão, caso necessário. Causa desconhecida De acordo com Nelson Bastos, a causa do acidente ainda não é conhecida, embora a Ferronorte já tenha descartado a possibilidade de falha mecânica. "A via suportou bem o descarrilamento e tombamento da composição. Os trilhos só foram arrancados na curva que a locomotiva não conseguiu completar, porque estava a 98 km/h, quando a velocidade máxima admitida no trecho é de 35 km/h", explicou Bastos, a partir de informações já apuradas na caixa-preta de uma das locomotivas. Falta ainda retirar do local e analisar a caixa preta da outra locomotiva. Mochila intacta "Além disso, os freios estavam perfeitamente acionados, tanto nas locomotivas quanto nos vagões. Não sabemos ainda o que gerou o descontrole da composição. O maquinista era experiente, inclusive em trechos de serra, estava na Ferronorte desde o início do ano e já havia feito o percurso 16 vezes, inclusive sob supervisão", disse. A Ferronorte está empenhada em descobrir o paradeiro do ajudante de maquinista, ainda não encontrado. "O lugar onde ele se sentava na locomotiva está intacto, a mochila dele estava lá, mas não há sinal do rapaz", disse Bastos. A Ferronorte pedirá à Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) que participe das investigações para detectar as causas do acidente e evitar novas ocorrências, segundo o presidente Nelson Bastos.