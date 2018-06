Ferroviários do Rio decidem manter greve, mas trens circulam

A confusão no sistema de trens do Rio causada, na segunda-feira. 1, parte dos ferroviários pode se repetir nesta terça-feira (14). Os funcionários da Supervia decidiram, em assembleia geral realizada à noite, permanecer paralisados.

Veja também:

Situação nos trens foi normalizada, diz SuperVia; sindicato nega

Greve aumenta intervalo entre os trens no Rio

Greve deixa 900 mil sem ônibus na Baixada Fluminense

Greve deixa 1 milhão sem ônibus em 6 cidades do Rio

Eles reivindicam melhores condições para trabalhar e transportar os passageiros. Alegam que falta segurança, com manutenção precária dos trens, que são inclusive obrigados a circularem de portas abertas. Elas são forçadas pelos passageiros, que reclamam do calor dentro dos vagões.

O presidente do Sindicato dos Ferroviários, Valmir Índio Lemos, disse que os trens só funcionaram hoje porque a empresa está utilizando pessoal com pouca capacidade, alguns até doentes. Segundo o sindicalista, a adesão à greve aumentou e além de reivindicarem maior segurança, também querem que a empresa cancele as demissões de nove maquinistas feitas na última semana.

Apesar de garantir que a paralisação continua, Índio disse que o sindicato vai acatar a determinação liminar do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de que pelo menos 60% dos funcionários trabalhem nos horários de pico e 40% nos períodos de menor movimento.

"O sindicato respeita a posição do tribunal. Mas nós precisamos que a Supervia mande a escala, para podermos equacionar os companheiros dentro dela, o que ainda não aconteceu", disse Índio.

A Supervia informou que, nesta terça-feira, vai adotar o mesmo sistema emergencial, garantindo o funcionamento dos ramais de Japeri, Santa Cruz, Deodoro, Belford Roxo e Saracuruna, mas com intervalos maiores entre as partidas. Só as linhas auxiliares de Paracambi e Inhomirim não têm garantia de funcionamento.