Festa da bicampeã deve varar a madrugada A quadra da escola de samba Império de Casa Verde não deu conta de abrigar as mais de 3 mil pessoas que comemoram a conquista do bicampeonato no carnaval de São Paulo. Por volta das 15h30, pelo menos 500 pessoas se aglomeravam do lado de fora do portão, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na zona norte. A festa é regada a 10 mil litros de chope e deve varar a madrugada, segundo previam os organizadores. Um dos mais animados era o japonês Tsubara Miyoshi, que compôs o casal de apresentação da escola na avenida. A rainha da bateria, Fabiana Pieroccinio, também animou a festa. Pouco mais de 200 pessoas estavam na quadra da Império no momento em que foi anunciada a escola vencedora. Segundo integrantes, não havia muita expectativa quanto à vitória. Mas a quadra foi se enchendo rapidamente depois de divulgada a notícia da conquista do bicampeonato. Apesar do forte calor, os membros da escola e visitantes lotaram completamente o galpão da Casa Verde. Representantes de outras escolas, como a Gaviões da Fiel e Mancha Verde, também foram à festa da Império de Casa Verde.