Festival com mágicos do mundo inteiro Reunidos na 2.ª edição do International Magic Festival, os magos do ilusionismo despedem-se hoje de São Paulo. Entre as atrações, o venezuelano Sonny Fontana, de 20 anos, que apresenta o quadro Homem Invisível, no qual o público vê uma caixa aberta da qual saem duas pernas, andando no palco, sem corpo. Teatro Frei Caneca. Informações: (11) 3706-1723.