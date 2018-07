Fez 9,7 graus em São Paulo, a menor temperatura do ano A capital paulista registrou nesta quinta-feira a menor temperatura do ano: 9,7 graus. A mínima ocorreu durante a madrugada e foi registrada no Mirante de Santana, estação do Instituto Nacional de Meteorologia, na zona norte de São Paulo. Segundo o Inmet, a máxima foi de 20,6 graus, e a umidade do ar, às 15 horas, chegou a 41%. De acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a previsão é de mais frio, "pelo menos até sábado, quando a frente fria começa a perder força e as temperaturas voltam a ficar amenas", afirma o meteorologista, Antonio Sérgio Pereira da Silva. Segundo o meteorologista, o frio foi provocado pela chegada de uma massa de ar frio, vinda do Sul do País. "Tivemos três semanas seguidas de altas temperaturas, por isso a mudança brusca é mais sentida pelas pessoas." A onda de frio que invadiu o centro-sul do Brasil mantém as temperaturas baixas em todo o Estado de São Paulo. De acordo com a empresa InfoTempo, a mínima deve ficar em torno de 6 graus em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, e a máxima não passa dos 26 graus na região norte. Em São Paulo, temperaturas entre 11 e 19 graus, subindo gradativamente nos próximos dias.