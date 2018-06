FHC alfineta Lula na questão dos direitos humanos Sem citar nomes, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso questionou as diferentes posições de seu sucessor em relação aos direitos humanos, durante debate realizado ontem no 23º Fórum da Liberdade, em Porto Alegre. "Você não pode ser a favor da liberdade política em Honduras e não ser a favor em Cuba", alfinetou FHC, referindo-se indiretamente à postura do presidente Lula diante da situação política dos dois países.