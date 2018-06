FHC apoia opinião de pesquisadora

A convidada havia mencionado, a uma plateia que lotou o auditório do Centro Ruth Cardoso, as realizações dos tucanos na Presidência, a aliança com partidos de centro-direita, o combate ao clientelismo, o enxugamento do Estado e o início das ações de transferência de renda. Também comentou que, na eleição de 2010, as propostas do PT e as do PSDB pouco se diferenciavam.

Em abril, FHC já havia criado polêmica com o ensaio O Papel da Oposição, quando propôs que seu partido desse maior atenção à nova classe média. / R.A. e G.M.