FHC compara governo Lula ao Cabo Canaveral O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso comparou nesta segunda-feira, 20, o estilo do governo Lula ao Cabo Canaveral (principal base de lançamento de foguetes dos EUA, localizada na Flórida). "O governo lança, lança, lança, mas o problema não é lançar, é concretizar, aterrissar". O comentário foi feito em referência ao lançamento hoje do PAC da Segurança. Fernando Henrique admitiu desconhecer os detalhes do conjunto de medidas, mas afirmou que, de forma geral, as idéias sobre segurança são "antigas e se renovam a cada não sei quanto tempo. O que é preciso é fazer. Tenho medo que venhamos a nos transformar numa espécie de Cabo Canaveral", disse. Na avaliação do ex-presidente, "aterrissar é bom, porque a questão de segurança é do interesse de todos e qualquer esforço é bem vindo, desde que seja feito com persistência". FHC afirmou ainda que segurança não é questão de dinheiro, mas é um problema muito mais complicado. "É questão de unificação de polícias, melhora no serviço de informações, Justiça mais rápida. E, sobretudo, combater a corrupção das próprias polícias". Em relação à turbulência financeira, Fernando Henrique afirmou que, conforme a extensão dos danos, haverá redução das taxas de crescimento externo, diminuindo o consumo e as exportações brasileiras. Para o ex-presidente, provavelmente também serão retardadas as intenções de investimento. "Ninguém vai investir em período de turbulência. Mas, como brasileiro, torço para o País sair dessa", afirmou. Ainda assim, Fernando Henrique considera cedo para avaliar quais serão as conseqüências da turbulência internacional.