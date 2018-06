FHC diz que governo Lula 'dormiu no ponto' com a crise aérea

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou nesta quinta-feira, 9, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "dormiu no ponto", numa referência ao apagão aéreo. "É claro que os governos, e eu me incluo, não preciso me excluir, têm responsabilidade, porque muita coisa vem de mais tempo. Mas isso não absolve o atual (governo), porque estourou tudo agora", emendou FHC. Apesar das críticas ao atual governo, o ex-presidente tucano ponderou que não se deve usar a crise aérea partidariamente ou eleitoralmente. "Não se deve usar politicamente essa questão, porque não é uma questão partidária, é uma questão muito séria porque morreu muita gente. Não adianta ficar fazendo muito escândalo, o que ocorreu é muito trágico", disse, numa referência ao acidente com o Airbus da TAM, ocorrido no dia 17 do mês passado, e que vitimou 199 pessoas.