FHC, Marta e Alckmin se encontram para discutir enchentes A Assessoria de Comunicação do Palácio dos Bandeirantes confirmou que o governador Geraldo Alckmin (PSDB) se encontrará com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com a prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), na segunda-feira para discutir o combate às enchentes na capital paulista. A assessoria acrescentou que a pauta envolve a liberação de recursos federais a serem utilizados na construção de piscinões na cidade.