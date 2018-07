FHC recebe título da Universidade Hebraica O presidente Fernando Henrique Cardoso deixou, neste domingo à tarde, a cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo, onde estava desde quinta-feira, em sua casa de campo. Ele embarcou num helicóptero Pantera, do Exército, com destino a São Paulo. Na capital paulista, ele vai receber, neste domingo à noite, o título de doutor honoris causa, da Universidade Hebraica de Jerusalém, no Bufê França, no bairro de Higienópolis. Nesta segunda-feira de manhã, o presidente segue para o Rio de Janeiro. Fernando Henrique saiu de Ibiúna acompanhado de sua filha Beatriz e seu neto Pedro, além de um amiguinho do garoto. A primeira-dama Ruth Cardoso também retorna de Ibiúna para São Paulo neste domingo. A neta Júlia, ficou com ela. Ruth deve seguir ainda neste domingo para Brasília.